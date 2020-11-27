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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi

ile , Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği () yönetimi ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN İLE ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL, TÜSİAD ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ilki TÜSİAD yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

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Toplantıya, Cumhuriyet Merkez Bankası () Başkanı , TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hazine ve ile 'ndan üst düzey katılımın sağlandığı toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleşti.

İŞ DÜNYASI GÖRÜŞMELERİ TOBB İLE DEVAM EDECEK

Alınan bilgiye göre, Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmeleri yarın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () temsilcileriyle devam edecek.

Yarınki toplantıya her iki bakanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılması bekleniyor. Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve 'larla sürecek.

Türkiye'nin takip ettiği görüşmeden kareler

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül iş dünyası ile görüşecek SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN VE ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL İŞ DÜNYASI İLE GÖRÜŞECEK
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