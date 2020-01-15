Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'daki ateşkes süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi çözüme ulaşılıncaya kadar destek vereceğiz. Herkesle böyle anlaşmalar yapmaya hazırız. Doğu Akdeniz'de en uzun sınırları olan ülke biziz, bizsiz bir anlaşma olamaz." dedi.