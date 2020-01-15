BİZE ULAŞIN
15.01.2020
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli Libya açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'daki ateşkes süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi çözüme ulaşılıncaya kadar destek vereceğiz. Herkesle böyle anlaşmalar yapmaya hazırız. Doğu Akdeniz'de en uzun sınırları olan ülke biziz, bizsiz bir anlaşma olamaz." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.