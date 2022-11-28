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Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır ile normalleşme açıklaması: Büyükelçi ataması olabilir

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Giriş: 28.11.2022 15:13
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Bakan yardımcıları arasında istişareler yakında düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda atama olabilir" ifadelerini kullandı.
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