Bakan Bayraktar’dan nükleer enerji vurgusu: Türkiye farklı bir lige çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ekonomideki en büyük kırılganlıklardan birinin enerjide dışa bağımlılık olduğunu söyledi. AK Parti iktidarlarında hedefin Türkiye'yi enerjide bağımsız yapmak olduğunu belirten Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ile Akkuyu Nükleer Santrali'ne vurgu yaptı. Bugün o sahanın dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi olduğunu ifade eden Bayraktar, "Artık Akkuyu'yla nükleerde Türkiye farklı bir lige çıkıyor." dedi.

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