Bakan Bayraktar: "Türk yolu” enerji politikamızla Avrupa’nın güvenliğine yön veriyoruz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası’nda konuştu. Türkiye’nin enerji stratejisini “Türk yolu” olarak tanımlayan Bayraktar, hedeflerinin enerji arz güvenliğini sağlamak, ithalat bağımlılığını azaltmak ve karbon nötr bir ülke haline gelmek olduğunu söyledi. Bayraktar, TANAP ve TürkAkım projelerinin Avrupa enerji güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’nin artık doğal gaz ihracatçısı konuma geldiğini belirten Bakan, “Türk harmanı” modeliyle fazla gazın Güneydoğu Avrupa’ya ihraç edileceğini ifade etti. Akkuyu’daki dört reaktöre ek olarak 12 büyük ölçekli ve 5 gigavatlık küçük modüler reaktör kurulmasının planlandığını belirten Bayraktar, Türkiye’nin küresel enerji piyasalarında giderek daha güçlü bir oyuncu haline geldiğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN