Bakan Albayrak'tan 'Barış Pınarı'na ilişkin paylaşım: Biz bir oldukça...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin video paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, Başkan Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı harekata destek payaşımını "Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez. #BarışPınarıHarekatı #MehmetçiğeSelamGönder" ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

"BİZ BİR OLDUKÇA TÜRK MİLLETİNİN SIRTI YERE GELMEZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin video paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı harekata destek payaşımını "Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez. #BarışPınarıHarekatı #MehmetçiğeSelamGönder" ifadeleriyle paylaştı.

İşte Bakan Albayrak'ın yaptığı o paylaşım:

