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Bakan Akar ve komuta kademesi Diyarbakır’da! Bayraktar Kızılelma'yı inceledi

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 13:33
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komuta kademesi Diyarbakır'da. Bakan Akar öncesinde Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. A Haber ekibinden Haktan Uysal Akar'ın Diyarbakır gezisine eşlik ediyor. Ayrıntıları Haktan Uysal aktardı.
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Bakan Akar ve komuta kademesi Diyarbakır’da!
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