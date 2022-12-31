Bakan Akar ve komuta kademesi Diyarbakır’da! Bayraktar Kızılelma'yı inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komuta kademesi Diyarbakır'da. Bakan Akar öncesinde Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. A Haber ekibinden Haktan Uysal Akar'ın Diyarbakır gezisine eşlik ediyor. Ayrıntıları Haktan Uysal aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN