31 Aralık 2022, Cumartesi
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Bakan Akar ve komuta kademesi Diyarbakır’da! Bayraktar Kızılelma'yı inceledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komuta kademesi Diyarbakır'da. Bakan Akar öncesinde Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. A Haber ekibinden Haktan Uysal Akar'ın Diyarbakır gezisine eşlik ediyor. Ayrıntıları Haktan Uysal aktardı.