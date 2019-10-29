Bakan Akar duyurdu: Rusya ile ortak devriyeler başlayacak

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile Suriye'de ortak devriyelerin başlayacağını duyurdu. Akar, "Rusya ile kısa sürede ortak devriyeler başlayacak" derken, 'kimsenin toprağında gözümüz yok' ifadelerini kullandı.