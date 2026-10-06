Bahçeli'nin tarihi çıkışı ne anlama geliyor? Yeni yasama yılına damga vuran çağrı A Haber'de

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, TBMM’nin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında yaptığı "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için Meclis’te seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır" çağrısı siyasetin gündemine oturdu. Bahçeli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübesine hem Türkiye'nin hem de dünyanın ihtiyacı olduğunu vurgulayan tarihi mesajları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Bahçeli’nin açıklamalarının şifrelerini, hukuki ve siyasi yol haritasını A Haber canlı yayında değerlendirdi.