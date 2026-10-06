Bahçeli'den Erdoğan için seçim çağrısı: "Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında 2028 seçimlerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıklarken, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin önünü açmak için seçimlerin 2028'den önce yenilenmesi çağrısında bulundu. MHP lideri ayrıca, “Yürütmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi” sözleriyle partisinin hedefini açıkladı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, toplantının öne çıkan başlıklarını aktardı.