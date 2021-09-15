Bahçelievler’de metro inşaatında yol çöktü!

Bahçelievler’de sabah saatlerinde metro inşaatının yapıldığı caddede çökme meydana geldi. Çöken yol nedeniyle cadde trafiğe kapatılınca işe gitmek isteyen vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı. Bahçelievler Yenibosna Merkez mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden metro şantiyesinin bulunduğu yolda çökme meydana geldi. Çökmeyi fark eden şantiye çalışanları caddeyi dubalarla trafiğe kapatarak çalışma başlattı. Ancak sabah saatlerinde tam da işe geliş saatinde yaşanan çökme nedeniyle cadde de trafik durma noktasına geldi.