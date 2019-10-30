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30.10.2019
Bahçeli'den ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni Soykırımı kararına tepki: Kınıyorum
MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı tasarısı kararına ilişkin olarak, "Kararı kınıyorum. Tek kelimeyle hükümsüzdür. Türkiye'ye diş geçiremeyeceklerini cesaretle haykırıyorum." dedi. Bahçeli'nin açıklamalarının detaylarını A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.
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