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Babacan'ın SİHA sözleri FETÖ taktiği mi? Ümit Özdağ'dan bombardıman: "Tartışmaya açması FETÖ'nün sabotajlarını akla getiriyor" .

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Giriş: 18.01.2023 22:47
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık tartışmaları sürerken ittifakta şimdi de Ali Babacan krizi gündeme geldi. Babacan'ın son dönemde HDP'ye yönelik söylemleri teröristleri dahi sevindirirken, şimdi de Türkiye'nin yeni milli gururları ve teröristlerin korkulu rüyası SİHA'ları hedef aldı. SİHA'lara yönelik seçimler sonrası iktidara gelmeleri durumunda yerli savunma sanayiine müdahale edeceklerini söyleyen Babacan'a tepki yağdı. Son olarak konuya ilişkin açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Babacan'ın sözlerini FETÖ ile bağdaştırdı. Özdağ "Babacan'ın İHA ve SİHA'ları tartışmaya açması, milli harp sanayine karşı FETÖ'nün sabotajlarını akla getiriyor” ifadelerini kullandı.
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