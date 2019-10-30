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30.10.2019

Azeri uyruklu Rus askeri Türk askerine "Gel gardaş" diye seslendi |Video

Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerinin ortak devriyesi için hazırlıklar sürüyor. Haseke'de, Azerbaycan uyruklu bir Rus askeri Türk askerine 'Gel gardaş gel. Her şey yahşidir, gel' diye seslendi. O anlar, bölgedeki yabancı basının kamerasına saniye saniye yansıdı. Azerbaycan uyruklu Rus askerinin Türk askeri ile diyaloğuna ait o görüntüler sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerinin ortak devriyesi için hazırlıklar sürüyor.

Haseke'de, Azerbaycan uyruklu bir Rus askeri Türk askerine 'Gel gardaş gel. Her şey yahşidir, gel' diye seslendi. O anlar, bölgedeki yabancı basının kamerasına saniye saniye yansıdı. Azerbaycan uyruklu Rus askerinin Türk askeri ile diyaloğuna ait o görüntüler sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

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