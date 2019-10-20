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20.10.2019
Azerbaycan'ın efsane komutanı İbat Hüseyinli'den Mehmetçiğe destek
Barış Pınarı Harekatı ile düşmana göz açtırmayan Mehmetçiğe destek, yurdun dört bir yanından devam ediyor. Askerlere yiyecek desteği yapıldı, Azerbaycan’ın efsane komutanı İbat Hüseyinli, şehit ve gazi yakınları moral için sınır hattındaydı. İşte verilen mesajlar...
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