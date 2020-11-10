Azerbaycan'da zafer coşkusu! Halk sokaklara döküldü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yenilgiyi itiraf etmesinin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaparak, Karabağ için varılan anlaşmanın detaylarını okudu. Aliyev'in açıklamalarının ardından kardeş ülke Azerbaycan'ın dört bir yanında büyük sevinç yaşandı. Ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla sokaklara dökülen milyonlar ''Karabağ bizimdir'' dedi. Azerbaycan'da yaşanan büyük coşkuyu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak anbean ekranlara getirdi.