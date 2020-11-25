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Azerbaycan'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli

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Giriş: 25.11.2020 14:18
Güncelleme:25.11.2020 14:20
Kelbecer'de işgal sona erdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altındaki kente girdi. Azerbaycan halkı sevinç gösterileri düzenliyor. Büyük coşku yaşayan vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek sevgi seli gösterdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Kelbecer'de işgal sona erdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altındaki kente girdi. Azerbaycan halkı sevinç gösterileri düzenliyor. Büyük coşku yaşayan vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek sevgi seli gösterdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Son dakika: Kelbecerde 27 yıllık işgal sona erdi! Büyük coşkuyla kutlandı! Bir vatandaş canlı yayında Başkan Erdoğana şiir okudu SON DAKİKA: KELBECER'DE 27 YILLIK İŞGAL SONA ERDİ! BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI! BİR VATANDAŞ CANLI YAYINDA BAŞKAN ERDOĞAN'A ŞİİR OKUDU

Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Kelbecer’den ilk görüntüler paylaşıldı! Azerbaycan ordusu kente girdi! ERMENİSTAN'IN İŞGALİNDEN KURTARILAN KELBECER'DEN İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI! AZERBAYCAN ORDUSU KENTE GİRDİ!
Azerbaycan ordusu kente girdi! İşte Kelbecerden ilk görüntüler AZERBAYCAN ORDUSU KENTE GİRDİ! İŞTE KELBECER'DEN İLK GÖRÜNTÜLER
Son dakika: Azerbaycan 27 yıl sonra Kelbecerde SON DAKİKA: AZERBAYCAN 27 YIL SONRA KELBECER'DE

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