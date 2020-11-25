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Azerbaycan'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Kelbecer'de işgal sona erdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altındaki kente girdi. Azerbaycan halkı sevinç gösterileri düzenliyor. Büyük coşku yaşayan vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek sevgi seli gösterdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.
Kelbecer'de işgal sona erdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altındaki kente girdi. Azerbaycan halkı sevinç gösterileri düzenliyor. Büyük coşku yaşayan vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek sevgi seli gösterdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.