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Son dakika: Azerbaycan 27 yıl sonra Kelbecer'de

Son dakika haberi... ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan 'e girdi. Ermenistan'ın 27 yıldır işgal ettiği Kelbecer büyük altın rezervleriyle dikkat çekiyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Son dakika: Azerbaycan 27 yıl sonra Kelbecer'de

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Azerbaycan Ordusu 27 yıl sonra Kelbecere girdi AZERBAYCAN ORDUSU 27 YIL SONRA KELBECER'E GİRDİ

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

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