Dağlık Karabağ'da bir kent daha 27 yıllık hasretin ardından ana vatana kavuştu. Azerbaycan ordusu Kelbecer'de kontrolü sağladı. Gence'de kutlamalar başladı ve Azerbaycanlı vatandaşlar büyük coşku yaşıyor. Son gelişmeleri A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı. Azerbaycanlı bir vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı "Erdoğan'ım" şiirini okudu.

Dağlık Karabağ'da bir kent daha 27 yıllık hasretin ardından ana vatana kavuştu. Azerbaycan ordusu Kelbecer'de kontrolü sağladı. Gence'de kutlamalar başladı ve Azerbaycanlı vatandaşlar büyük coşku yaşıyor. Son gelişmeleri A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

KUTLAMALAR BAŞLADI

Azerbaycan ordusu Kelbecer'de kontrolü sağladı. Azerbaycanlı vatandaşlar Gence kentinde zafer kutlamalarını büyük bir coşkuyla yaşıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU

"Azerbaycan toprağının alınmasında bizim başkanımızı tek koymayan Sayın Erdoğan'a ben bir şiir yazdım." ifadelerini kullanan Azerbaycanlı bir vatandaş yazığı şiiri canlı yayında okudu.