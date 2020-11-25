Bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi lazımdı ancak bölgenin coğrafyası geniş olması ve yol kapasitesinin de kısıtlı olması nedeniyle bu süre, Ermenistan'ın talebiyle 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı.