Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Kelbecer’den ilk görüntüler paylaşıldı! Azerbaycan ordusu kente girdi!
Dağlık Karabağ'da bir kent daha 27 yıllık hasretin ardından ana vatana kavuştu. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttığı Kelbecer'de kontrolü sağladı. Çarpıcı gelişmeyi, Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada ise "Kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdi. Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak." ifadelerini kullanıldı. İşte Kelbecer'den ilk görüntüler...
Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için tanınan süre tamamlanırken Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdikten sonraki ilk görüntülerini yayınlandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ordunun bu yönde hareketini sağlamak için çalışmaların tamamlandığı ve asker güzergah boyunca geçişi zor olan dağ yollarının mayınlardan temizlenerek hazır duruma getirildiği aktarıldı.
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile birlikte 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sona ermişti. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış oldu hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu.
Bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi lazımdı ancak bölgenin coğrafyası geniş olması ve yol kapasitesinin de kısıtlı olması nedeniyle bu süre, Ermenistan'ın talebiyle 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı.
KELBECER
Dağlık Karabağ'ın etrafındaki en büyük illerden biri olan Kelbecer, 27 yıl önce 2 Nisan 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmiş, bölgede 511 Azerbaycanlı şehit edilmişti.
LAÇİN 1 ARALIK'TA TESLİM EDİLECEK
Anlaşmaya göre, Ermenistan ordusunun 1 Aralık'a kadar Laçin'den çekilmesi gerekiyor. 1 Aralık'ta Laçin'in de Azerbaycan'a teslim edilmesi ile Dağlık Karabağ'ın etrafındaki 7 bölgede de Azerbaycan bayrağı dalgalanacak.
MSB'DEN KELBECER PAYLAŞIMI
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan askerlerinin Kelbecer topraklarındaki fotoğrafları eşliğinde şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdi. Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak."
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