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Azerbaycan ordusu kente girdi! İşte Kelbecer'den ilk görüntüler
Dağlık Karabağ'da bir kent daha 27 yıllık hasretin ardından ana vatana kavuştu. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttığı Kelbecer'de kontrolü sağladı. Çarpıcı gelişmeyi, Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. İşte Kelbecer'den ilk görüntüler...
Dağlık Karabağ'da bir kent daha 27 yıllık hasretin ardından ana vatana kavuştu. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttığı Kelbecer'de kontrolü sağladı. Çarpıcı gelişmeyi, Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. İşte Kelbecer'den ilk görüntüler...
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan ermeni güçleri işgal ettikleri topraklardan çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu Ermenilerin boşalttığı Ağdam'ın ardından Kelbecer'e de girdi. Çarpıcı gelişmeyi Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu.
Açıklamada Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Kelbecer ilinde kontrolü sağladığı ifade edildi.
Azerbaycan ordusunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği belirtildi.