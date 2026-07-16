15 Temmuz'da Turkuvaz Medya’da neler yaşandı?

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Turkuvaz Medya Grubu, darbecilerin öncelikli hedefleri arasında yer aldı. A Haber canlı yayınında konuşan Kenan Kıran ve Ekrem Kızıltaş, Beşiktaş'taki binaya yönelik işgal planını, şehit Sermet Asmas'ın kahramanlığını ve darbecilerin "Oradaki her şeyi ele geçireceğiz" talimatını tüm ayrıntılarıyla anlattı. Programda, Turkuvaz Medya'nın 17-25 Aralık sürecinden itibaren FETÖ'ye karşı sergilediği yayıncılık anlayışının darbe gecesinde kritik bir rol oynadığı vurgulandı.