Azerbaycan kanalı duyurdu: Türk F-16'ları Ermenistan sınırında uçtu!

12 Temmuz'da Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulundu. Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekildi. Sonraki günlerde çatışmalar devam etti. Çatışmalar sonunda Azerbaycan 7 şehit verirken Ermenistan'ın 100 askeri öldü. Bu gelişmeler yaşanırken Azerbaycan'da yayın yapan İTV'nin iddiasına göre Türk F-16 savaş uçakları Bakü'ye destek için Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti. Bakan Akar, Ermenistan'ın yaptığı saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir." dedi.