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CHP Bolu'da kampa girdi! Kılıçdaroğlu başkanlığında kritik gündem masada
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP Bolu'da kampa girdi! Kılıçdaroğlu başkanlığında kritik gündem masada

CHP, TBMM'nin yeni yasama yılı öncesinde milletvekilleriyle Bolu Abant'ta üç günlük değerlendirme kampına başladı. 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kampta siyasi ahlak kanunu teklifi, ekonomi, yerel yönetimler, dış politika ve yeni yasama yılına ilişkin parti stratejileri ele alınıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından toplantıların büyük bölümünün basına kapalı yapılması bekleniyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Bolu'daki gelişmeleri aktardı.

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