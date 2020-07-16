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İsveç'te Azerbaycan Büyükelçiliği'ne ırkçı saldırı! Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hakkında çirkin ithamlar

Son dakika... 'in başkenti Stockholm'de bulunan Büyükelçiliği duvarına sabahın erken saatlerinde ırkçı ifadeler yazıldı. Çirkin saldırıda Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı hakkında çirkin ithamlar yer aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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İsveç'te Azerbaycan Büyükelçiliği'ne ırkçı saldırı! Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hakkında çirkin ithamlar

'in başkenti Stockholm'de bulunan Büyükelçiliği duvarına Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı karşıtı ırkçı ifadeler içeren yazılar yazıldı. Eylemi yapan milliyetçi Ermeniler grubu, Büyükelçiliğin girişine ve duvarlarına "Aliyev suçludur", " Azerbaycan savaşı durdur", " Savaşa hayır" gibi ifadeler yazıldığı görüldü.


İsveç'te yaşayan 35 bin Azerbaycan Türkü, Büyükelçiliğe yapılan bu saldırıyı kınayarak önümüzdeki günlerde Ermenistan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapma kararı aldığı belirtildi. İsveç'te yaşayan Azerbaycanlı gazeteci Rahim Sadıkbeyli yaptığı açıklamada "Azerbaycan büyükelçiliğine yapılan bu saldırı tam bir vandalizimdir. Ermeniler Azerbaycan toprağı olan 'ı işgal etmiştir. Onun suçluluğu ile saldırıyor" ifadelerini kullandı.
İsveç polisinin olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.

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