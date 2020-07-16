16 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı

Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı

Son dakika haberi... görevden alındı. 2 Nisan 2004 yılı tarihinden itibaren Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Memmedyarov’un azledilme nedeni ise belirtilmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un görevden alınması yönündeki kararı imzaladı.

2 Nisan 2004 yılı tarihinden itibaren Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Memmedyarov'un azledilme nedeni ise belirtilmedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yeni bir kararnameyle Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı atadı. Bayramov, karardan önce Azerbaycan Eğitim Bakanı görevini yürütüyordu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA