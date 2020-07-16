Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı
Son dakika haberi... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı. 2 Nisan 2004 yılı tarihinden itibaren Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Memmedyarov’un azledilme nedeni ise belirtilmedi.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un görevden alınması yönündeki kararı imzaladı.
2 Nisan 2004 yılı tarihinden itibaren Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Memmedyarov'un azledilme nedeni ise belirtilmedi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yeni bir kararnameyle Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı atadı. Bayramov, karardan önce Azerbaycan Eğitim Bakanı görevini yürütüyordu.