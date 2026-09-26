Üniversite kendi ekmeğini, tatlısını üretiyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), öğrencilerin uygulamalı eğitim alması ve üniversite ile hastanenin unlu mamul ihtiyacının karşılanması amacıyla modern fırın ve mutfak birimini hizmete aldı. Tesiste günlük 10 bin ekşi mayalı ekmek üretilirken pasta, çikolata ve glütensiz ürünler de hazırlanıyor. Öğrenciler üretim sürecinde meslek öğrenip gelir elde ederken, çölyak hastaları için haftalık 40 aileye ücretsiz glütensiz ekmek desteği sağlanıyor. A Haber muhabiri Murat Onur, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz eşliğinde detayları aktardı.