Balkanlardan soğuk hava geliyor! İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor: Sağanak başlıyor

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hafta sonundan itibaren özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde yağış beklenirken sıcaklıkların da düşeceğini açıkladı. İstanbul'da sıcaklıkların yeni haftada 19 dereceye kadar gerilemesi beklenirken, Tek salı ve çarşamba günü kuvvetli fırtına ile yerel dolu riskine karşı uyardı. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz, gelişmeleri aktardı.