16 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran'dan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki "savaş" hakkında açıklama

Son dakika: İran'dan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki "savaş" hakkında açıklama

Son dakika... , bölgenin yeni bir gerilimi kaldıramayacağını söyleyerek ülkesinin iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
ABONE OL
Son dakika: İran'dan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaş hakkında açıklama

Azerbaycan Cumhuriyeti sınırı yakınında yer alan Erdebil kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Tarafları soğukkanlı olmaya davet ediyor. Gerilim çıkar çıkmaz bunun düşürülmesi için diploması mekanizmamızı aktif hale getirerek. Gerilimin düşürülmesi ve barışçıl çözümler çerçevesinde iki ülke arasındaki farklılıkları azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazırız" diye konuştu.

Azerbaycan ordusundan Ermenistana darbe! İHA düşürüldü AZERBAYCAN ORDUSUNDAN ERMENİSTAN'A DARBE! İHA DÜŞÜRÜLDÜ
MHPden Ermenistana Azerbaycan tepkisi MHP'DEN ERMENİSTAN'A AZERBAYCAN TEPKİSİ
Azerbaycandan Ermenistana ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A AĞIR DARBE! 100 ERMENİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ
Azerbaycandan Ermenistana ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA