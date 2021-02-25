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Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev: Paşinyan kendi sonunu hazırladı

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Giriş: 25.02.2021 22:29
Güncelleme:25.02.2021 22:42
Ermenistan güne darbeyle uyandı? Ülke bir anda karıştı. Ermenistan'daki darbe ile ilgili Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ harekatı ve zaferi üzerinden yorumda bulunan Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, “Paşinyan kendi sonunu hazırladı” dedi. Hamzayev, Azerbaycan’ın kazandığı zaferin Ermenistan içinde siyasi bir sorun haline dönüştüğünü belirtti. Ermenistan ile bir sorunlarının olmadığını vurgulayan Hamzayev, Dağlık Karabağ’da hak ettikleri cevabı verdiklerini söyledi.

Ermenistan güne darbeyle uyandı? Ülke bir anda karıştı. Ermenistan'daki darbe ile ilgili Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatı ve zaferi üzerinden yorumda bulunan Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, "Paşinyan kendi sonunu hazırladı" dedi.

Hamzayev, Azerbaycan'ın kazandığı zaferin Ermenistan içinde siyasi bir sorun haline dönüştüğünü belirtti.

Ermenistan ile bir sorunlarının olmadığını vurgulayan Hamzayev, Dağlık Karabağ'da hak ettikleri cevabı verdiklerini söyledi.

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