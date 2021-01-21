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Paşinyan Ermenistan Parlamentosu'nda çelik yelekle konuşma yaptı! Tepki yağdı: Yüce korkak

Uzun zamandır düzenlenen protestolarla istifası istenen ve her gittiği yerde halkın ve muhalefetin tepkisiyle karşılaşan Başbakanı Paşinyan, zırhlı yelekle dolaşmaya başladı. 'nda yaptığı konuşmada dahi yeleği çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımda bulunan Ermeni siyaset bilimci, “‘Yüce Korkak’ zırhlı ceket mi giyiyor?” diyerek tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Paşinyan Ermenistan Parlamentosu'nda çelik yelekle konuşma yaptı! Tepki yağdı: Yüce korkak

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını 44 gün içinde ezici bir üstünlükle geri almasının ardından, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede "istenmeyen kişi" konumunda.

Aylardır gerçekleştirilen eylemlerle istifası istenen Paşinyan, halkın ve muhalefetin tepkisi ve açık tehditlerinden sonra, zırhlı yelekle dolaşmaya başladı.

PARLEMANTODA ÇELİK YELEKLE
Ermenistan Parlamentosu'na geçtiğimiz gün bir konuşma gerçekleştiren Paşinyan, zırhlı yeleğini burada dahi çıkarmadı.

Paylaşımda bulunan Ermeni siyaset bilimci R. Mar, "Parlamentoda soru ve cevaplarda 'Yüce Korkak' zırhlı ceket mi giyiyor? Videoyu izlerken Başbakanlık makamının elinde altın bir şey olduğunu görebilirsiniz" diyerek tepki gösterdi.

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