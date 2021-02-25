Son dakika: Türkiye'den Ermenistan'daki darbe girişimine tepki

Paşinyan'a karşı yapılan ayaklanma ile başlatılan darbe girişimine Türkiye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız"

Detaylar gelecek....