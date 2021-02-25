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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ermenistan'daki darbe girişimi için net mesaj

İletişim Başkanı , 'dan yaptığı paylaşımda 'da yaşanan darbe girişimi hakkında ", her zaman demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanında yer almaktadır" mesajını verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ermenistan'daki darbe girişimi için net mesaj

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

"KESİN OLARAK KINIYORUZ"

Fahrettin Altun mesajında, "Ermenistan'daki son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Ortaya çıkan durumu bir darbe girişimi olarak görüyor ve kesin olarak kınıyoruz. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, her zaman demokrasinin ve vatandaşların özgür iradesinin yanında yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

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