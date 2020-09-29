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Azerbaycan cephe hattından yeni görüntüler yayınlandı

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Giriş: 29.09.2020 08:48
Güncelleme:29.09.2020 08:49
Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedeflerin imha edildiği yeni görüntüler yayınladı. Ermenistan her geçen saat yeni kayıplar veriyor. Görüntülerde Ermenistan’a ait hedeflerin nasıl imha edildiğine yer verildi. Azerbaycan ordusu füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan’a ait komuta noktalarını, askeri birlikleri ve zırhlı araçları tek tek imha etti.
Ermenistan PKKyı sahaya sürdü! Kardeş Azerbaycan terör örgütüne karşı da mücadele veriyor ERMENİSTAN PKK'YI SAHAYA SÜRDÜ! KARDEŞ AZERBAYCAN TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI DA MÜCADELE VERİYOR
Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşından flaş Azerbaycan Türkiye açıklaması: Türk İHA’ları son derece başarılı olmuştur PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN'DAN FLAŞ AZERBAYCAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI: TÜRK İHA'LARI SON DERECE BAŞARILI OLMUŞTUR

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