Azerbaycan cephe hattından yeni görüntüler yayınlandı

Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedeflerin imha edildiği yeni görüntüler yayınladı. Ermenistan her geçen saat yeni kayıplar veriyor. Görüntülerde Ermenistan’a ait hedeflerin nasıl imha edildiğine yer verildi. Azerbaycan ordusu füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan’a ait komuta noktalarını, askeri birlikleri ve zırhlı araçları tek tek imha etti.