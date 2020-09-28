Türk İHA ve SİHA’ları Dağlık Karabağ’da büyük bir destan yazdı. Yeditepe Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber’e özel Azerbaycan-Ermenistan hattındaki çatışmaları ve yaşanan gerilimi değerlendirdi. Caşın, “(SİHA-İHA) Bu bir ordudaki psikolojik baskı unsurudur. Bu da Türk mühendisinin Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin bir başarısıdır. Demek ki; Kafkasya’da Türkiye ve Azerbaycan’a kafa tutacak bir devlet bu silah gücünü dikkate almalıdır.” dedi. Caşın ayrıca, “Bugün görüldüğü kadarıyla 2 gündür devam eden Azeri-Ermeni çatışmasında Türk İHA’ları son derece başarılı olmuştur. Bu karşı tarafı panikletmiştir ve Ermeni ordusu çözülmüştür. Ermeni askerleri silahlarını bırakıp kaçıyorlar.” ifadelerine yer verdi.