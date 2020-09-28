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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan flaş Azerbaycan Türkiye açıklaması: Türk İHA’ları son derece başarılı olmuştur

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Giriş: 28.09.2020 22:46
Güncelleme:28.09.2020 22:58
Türk İHA ve SİHA’ları Dağlık Karabağ’da büyük bir destan yazdı. Yeditepe Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber’e özel Azerbaycan-Ermenistan hattındaki çatışmaları ve yaşanan gerilimi değerlendirdi. Caşın, “(SİHA-İHA) Bu bir ordudaki psikolojik baskı unsurudur. Bu da Türk mühendisinin Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin bir başarısıdır. Demek ki; Kafkasya’da Türkiye ve Azerbaycan’a kafa tutacak bir devlet bu silah gücünü dikkate almalıdır.” dedi. Caşın ayrıca, “Bugün görüldüğü kadarıyla 2 gündür devam eden Azeri-Ermeni çatışmasında Türk İHA’ları son derece başarılı olmuştur. Bu karşı tarafı panikletmiştir ve Ermeni ordusu çözülmüştür. Ermeni askerleri silahlarını bırakıp kaçıyorlar.” ifadelerine yer verdi.
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