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Ermenistan PKK'yı sahaya sürdü! Kardeş Azerbaycan terör örgütüne karşı da mücadele veriyor

 ordusu Fuzuli ve Cebrayil’de  ordusunun yanı sıra ’lı teröristlere karşı da mücadele veriyor. Bu iki bölge üzerinden getirilen, Karabağ’ın kuzeyi ise Sevan gölünden sahaya taşınan PKK’lı teröristlerin yerleştirildiği bölgeler olarak biliniyor.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Ermenistan PKK'yı sahaya sürdü! Kardeş Azerbaycan terör örgütüne karşı da mücadele veriyor

, 'daki işgalini genişletmek için önceki gün saldırı başlatan Ermeni güçleri ve daha önceden 'den getirilen 'lı teröristlere karşı da üstünlük sağladı.

'ın önceki gün başlattığı Karabağ bölgesindeki saldırıları ardından çatışmalar Fuzuli ve Cebrayil bölgeleri ile Karabağ'ın kuzey bölgelerinde yoğunlaştı. Azerbaycan ordusu, bu bölgelerde Ermeni ordusunun yanı sıra PKK'lı teröristlere karşı da mücadele veriyor. Fuzuli-Cebrayil bölgesi, üzerinden bölgeye sızdırılan, Karabağ kuzeyi ise Sevan gölünden bölgeye sızdırılan PKK'lı teröristlerin yerleştirildiği bölgeler olarak biliniyor. Saldırı öncesi 'nın Suriye ve kuzeyinde PKK içerisinden oluşturduğu Ermeni taburları, Irak ve İran üzerinden bölgeye taşınmıştı.

TAMAMI ERMENİSTAN'IN YANINDA

Yeni Şafak'ın haberine göre; Halen Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırılarının arkasındaki güçler olarak; 'nın silah ve mühimmat desteği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansman desteği, Fransa'nın Asala ve PKK koordinasyonuyla bölgeye gönderilen Ermeni taburlarını oluşturması, Karabağ'a gönderilen PKK'lı teröristlerin, ABD, Fransa, Rusya'nın PKK ile yan yana bulunduğu Kamışlı bölgesinden gönderilmiş olmaları, 'nin terörle mücadelesi dolayısıyla istikametini kullanamayan PKK'lı teröristlerin Karadağ'a taşınması için Irak ve İran'ın yol açması dikkat çekiyor.

SADECE TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR

Sahadaki Ermenistan'a destek olarak görülebilecek tüm bu gelişmeler ve ülkeler Türkiye'ye karşı 'de ittifak oluşturan ülkelerden oluşuyor.

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