Ermenistan PKK'yı sahaya sürdü! Kardeş Azerbaycan terör örgütüne karşı da mücadele veriyor

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki işgalini genişletmek için önceki gün saldırı başlatan Ermeni güçleri ve daha önceden Suriye'den getirilen PKK'lı teröristlere karşı da üstünlük sağladı.

Ermenistan'ın önceki gün başlattığı Karabağ bölgesindeki saldırıları ardından çatışmalar Fuzuli ve Cebrayil bölgeleri ile Karabağ'ın kuzey bölgelerinde yoğunlaştı. Azerbaycan ordusu, bu bölgelerde Ermeni ordusunun yanı sıra PKK'lı teröristlere karşı da mücadele veriyor. Fuzuli-Cebrayil bölgesi, İran üzerinden bölgeye sızdırılan, Karabağ kuzeyi ise Sevan gölünden bölgeye sızdırılan PKK'lı teröristlerin yerleştirildiği bölgeler olarak biliniyor. Saldırı öncesi Fransa'nın Suriye ve Irak kuzeyinde PKK içerisinden oluşturduğu Ermeni taburları, Irak ve İran üzerinden bölgeye taşınmıştı.