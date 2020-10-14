Ayşenur Arslan FETÖ'cünün tweetini okuyup kahkaha attı!

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın dün gece Twitter'dan "Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı fotoğraf büyük tartışma konusu olurken, Halk TV yine bir skandala imza attı. Medya Mahallesi adlı programın sunucusu Ayşenur Arslan, programında firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen'in kullandığı Suna Varol isimli hesabın paylaşımı gülerek okuması dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın dün gece Twitter'dan "Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı fotoğraf büyük tartışma yarattı. Halk TV'de Medya Mahallesi adlı programı yapan Ayşenur Arslan, canlı yayında, Twitter'da FETÖ'cü olduğu bilinen Suna Varol isimli trolün paylaştığı tweeti okudu. Arslan, darbeci çığırtkanı FETÖ'cünün tweetini okuduktan sonra konuğuyla birlikte kahkaha atması dikkat çekti.

KPSS SORULARINI ÇALAN FİRARİ FETÖ'CÜ

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın gülerek tweetini okuduğu kişi 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen olduğu ortaya çıkmıştı.

AYŞENUR ARSLAN SKANDAL SÖZLER KULLANMIŞTI

Şu an Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan'ın terör örgütü PKK'yı örnek göstererek "AK Parti'ye karşı silahlı ya da silahsız mücadele etmeliyiz." şeklinde skandal sözler söylemişti.