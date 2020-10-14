14 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayşenur Arslan FETÖ'cünün tweetini okuyup kahkaha attı!

Ayşenur Arslan FETÖ'cünün tweetini okuyup kahkaha attı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2020 13:09
Güncelleme:14.10.2020 13:31
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın dün gece Twitter'dan "Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı fotoğraf büyük tartışma konusu olurken, Halk TV yine bir skandala imza attı. Medya Mahallesi adlı programın sunucusu Ayşenur Arslan, programında firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen'in kullandığı Suna Varol isimli hesabın paylaşımı gülerek okuması dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın dün gece Twitter'dan "Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı fotoğraf büyük tartışma yarattı. Halk TV'de Medya Mahallesi adlı programı yapan Ayşenur Arslan, canlı yayında, Twitter'da FETÖ'cü olduğu bilinen Suna Varol isimli trolün paylaştığı tweeti okudu. Arslan, darbeci çığırtkanı FETÖ'cünün tweetini okuduktan sonra konuğuyla birlikte kahkaha atması dikkat çekti.

KPSS SORULARINI ÇALAN FİRARİ FETÖ'CÜ

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın gülerek tweetini okuduğu kişi 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen olduğu ortaya çıkmıştı.

AYŞENUR ARSLAN SKANDAL SÖZLER KULLANMIŞTI

Şu an Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan'ın terör örgütü PKK'yı örnek göstererek "AK Parti'ye karşı silahlı ya da silahsız mücadele etmeliyiz." şeklinde skandal sözler söylemişti.

Ayşenur Arslan FETÖ'cünün tweetini okuyup kahkaha attı!
Ayşenur Arslan FETÖ'cünün tweetini okuyup kahkaha attı!
CHP'li İBB'den İstanbul'a büyük zulüm! Projeleri durdurdular
CHP'li İBB'den İstanbul'a büyük zulüm! Projeleri durdurdular
Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası!
Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası!
Işık” mesajının perde arkasında ne var?
"Işık” mesajının perde arkasında ne var?
Başkan Erdoğan'ın unutulmayan paylaşımı
Başkan Erdoğan'ın unutulmayan paylaşımı
Bir ölür bin diriliriz!
Bir ölür bin diriliriz!
Bombalı araca operasyon kamerada!
Bombalı araca operasyon kamerada!
Darbe imalı paylaşım sonrası AYM'den flaş karar!
Darbe imalı paylaşım sonrası AYM'den flaş karar!
Erkan Tan'dan AYM üyesine tepki!
Erkan Tan'dan AYM üyesine tepki!
Kalyon Holding'den CHP'nin yalanına yanıt
Kalyon Holding'den CHP'nin yalanına yanıt
Hamileyken bile defalarca dövdü
"Hamileyken bile defalarca dövdü"
AYM üyesinin darbe imalı paylaşımına sert tepki
AYM üyesinin darbe imalı paylaşımına sert tepki
Daha Fazla Video Göster