Ayşenur Alkan öğretmenin ismi şehit düştüğü okula verildi

Pençe-Kılıç Harekatı, cezalandırma atışları ile devam ediyor. Tel Rıfat'ta, terör mevzileri yerle bir edildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ise 22 terörist daha etkisiz hale getirildi. Karkamış ilçesinde atış sesleri duyuluyor. Hatırlanacağı üzere teröristler tarafından Karkamış’a havan topu atılmıştı. O saldırıda 5 yaşındaki Hasan Karataş ve 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan şehit düştü. Ayşenur öğretmenin ismi şehit düştüğü okula verildi. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN