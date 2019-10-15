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15.10.2019
Ayn El Arab'daki PYD’li teröristlerin inlerini A Haber görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, 7’nci gününe girdi. A Haber ekibi terör örgütü PYD’nin işgali altında bulunan Ayn El Arab’daki terör yuvalanmasını görüntüledi. Bölgedeki PYD’nin uzun tünel yapılanmaları, sözde karargâhları, binaları, nöbet noktaları dikkat çekti. TSK’nın koordinatlarını belirlediği bölge bombardıman altına alınacak. İşte Ayn El Arab’daki terör örgütü PYD’nin yuvalanmaları…
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