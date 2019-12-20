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20.12.2019

AYM'den skandal karar: PKK’yı övmek ifade özgürlüğü

Malatya İnönü Üniversitesi’nde Uludere’de 35 vatandaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili anma töreni düzenleyen bir grup marş söyleyip “Önderimiz Başkan Öcalan” dedi. Eyleme katılan Meki Katar 1 yıl 8 ay hapis cezası alınca AYM’ye başvurdu. AYM cezayı ifade özgürlüğünün ihlali olarak yorumlayarak Katar’a 9 bin 150 lira tazminat ödenmesini istedi.

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