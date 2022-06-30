Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun’un istifaları ne anlama geliyor?

CHP’li Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun hakkında söylediği ahlak dışı sözlerin yer aldığı telefon görüşmesi kayıtlarının, Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu tarafından sosyal medyadan ifşa edilmesinin yankıları sürüyor. Skandalın patlak vermesinden sonra iki isim partiden istifa etti. Peki bu istifalar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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