Kelebekler Vadisi davasında tahliye kararı! Ağırlaştırılmış müebbet cezası bozuldu

Muğla'da 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal hakkında yeni bir karar verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Aysal'ın cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme, 6 yıldır tutuklu bulunan Hakan Aysal'ın tahliyesini istedi. Kelebekler Vadisi'nde yaşanan ve uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan davada verilen karar dikkat çekti.