-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Kelebekler Vadisi davasında tahliye kararı! Ağırlaştırılmış müebbet cezası bozuldu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kelebekler Vadisi davasında tahliye kararı! Ağırlaştırılmış müebbet cezası bozuldu

Muğla'da 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal hakkında yeni bir karar verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Aysal'ın cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme, 6 yıldır tutuklu bulunan Hakan Aysal'ın tahliyesini istedi. Kelebekler Vadisi'nde yaşanan ve uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan davada verilen karar dikkat çekti.

Önceki Video
Pendik'te okul çıkışı bıçaklı kavga! 17 yaşındaki öğrenci yaralandı
Pendik'te okul çıkışı bıçaklı kavga! 17 yaşındaki öğrenci yaralandı
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Ses kayıtlarındaki erkek kim?
Sonraki Video
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Ses kayıtlarındaki erkek kim?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar