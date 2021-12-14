14 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti

Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2021 01:43
Yeni bir parti kuracağı iddia edilen eski Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen, HDP’den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Ayhan Bilgen, “Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayhan Bilgen HDP’den istifa etti
Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti
CHP’li İBB’nin terörist çalışanların listesi
CHP'li İBB'nin terörist çalışanların listesi
HDP’den ayrılanlar ciddi hazırlık içinde
"HDP’den ayrılanlar ciddi hazırlık içinde"
İstanbulluların bitmeyen metrobüs çilesi
İstanbulluların bitmeyen metrobüs çilesi
2055’e kadar içme suyu sorunu çözülecek
2055’e kadar içme suyu sorunu çözülecek
İstanbul’un dikey bahçeleri sökülüyor!
İstanbul'un dikey bahçeleri sökülüyor!
Gece kondu fonu buhar oldu
Gece kondu fonu buhar oldu
Tunceli’de Eren Kış-6 Operasyonu!
Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu!
FETÖ itirafları! 12 şüpheli hakkında...
FETÖ itirafları! 12 şüpheli hakkında...
İstanbul’da Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi
İstanbul'da Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi
Cuma gününe dikkat! Kar geliyor...
Cuma gününe dikkat! Kar geliyor...
20 bin sözleşmeli personel alınacak!
20 bin sözleşmeli personel alınacak!
Daha Fazla Video Göster