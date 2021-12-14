Yeni bir parti kuracağı iddia edilen eski Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen, HDP’den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Ayhan Bilgen, “Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN