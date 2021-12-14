14 Aralık 2021, Salı
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Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti
Yeni bir parti kuracağı iddia edilen eski Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen, HDP’den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Ayhan Bilgen, “Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum.” dedi.