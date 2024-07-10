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Ayasofya'nın yeniden cami oluşunun 4. Yılı! Erdoğan'dan 86 yıllık esareti bitiren imza

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 21:02
Başkan Erdoğan asırlık hayallerin gerçeğe dönüştüren bir lider. Onlardan bir tanesi de Ayasofya’nın yenide camiye dönüşmesi. 4 yıl önce bugün Danıştay kararı ve Başkan Erdoğan imzasıyla Ayasofya yeniden cami oldu. Editörün notu ekranlarınıza geliyor…
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