Ayasofya'nın yeniden cami oluşunun 4. Yılı! Erdoğan'dan 86 yıllık esareti bitiren imza

Başkan Erdoğan asırlık hayallerin gerçeğe dönüştüren bir lider. Onlardan bir tanesi de Ayasofya’nın yenide camiye dönüşmesi. 4 yıl önce bugün Danıştay kararı ve Başkan Erdoğan imzasıyla Ayasofya yeniden cami oldu. Editörün notu ekranlarınıza geliyor…

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