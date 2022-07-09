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Ayasofya'da Kurban Bayramı Namazı havadan görüntülendi

DHA
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Giriş: 09.07.2022 11:46
Ayasofya Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı. Kurban Bayramı namazını kılacak vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gelmeye başladı. Caminin içi namaz vaktinden önce doldu. İçeride yer bulamayan vatandaşlar ise seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.
Ayasofya’da Kurban Bayramı Namazı
Ayasofya'da Kurban Bayramı Namazı
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