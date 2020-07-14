Ayasofya ibadete açıldı, Diyanet “Resimler namaza engel değil” dedi! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Danıştay’ın verdiği kararla 86 yıllık hasret bitti ve Ayasofya’ya camiye çevrilip ibadete açıldı. İlk namaz için 24 Temmuz Cuma heyecanla beklenirken Diyanet, "Ayasofya Camisi'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir." açıklaması yaptı. Tarihçi Ahmet Anaplı yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.

"OSMANLI İSTESEYDİ ESAMESİ OKUNMAZDI"

Tarihçi Ahmet Anaplı, "Ayasofya'da mozaiklerin ve ikonların kesinlikle korunması gerekiyor. Biz Ayasofya'yı koruyan bir milletiz. 537 yılında ibadete açılan bu yapı Ortodoks ve Katolikler tarafından birer defa yıkıldı. Ama biz koruduk ve muhafaza ettik. Eğer Osmanlı isteseydi, bugün resimlerin mozaiklerin esamesi okunmazdı." ifadelerini kullandı.

"KORUMA ALTINA ALINDI"

Ahmet Anaplı, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emri ile içerideki freskler koruma altına alındı ve 3. Murat'tan itibaren ince bir sıva tabakası çekildi. Sıva tabakaları zaman içerisinde alındı ve havalandırma işlemi yapıldı. Eğer isteseydik biz burayı yıkardık ama koruduk. Burada bir sanat var, tarih ve eser var. " diye konuştu.