AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya Camii yanıtı
"Ayasofya'nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP'den geldi" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'den yapılan, "Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı." sözlerine yanıt verdi.
"Ayasofya'nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP'den geldi" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'den yapılan, "Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı." sözlerine yanıt verdi.
CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK'A YANIT! "BU AÇIKLAMAYI YAPAN ZİHNİYET..."
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın skandal sözlerine yüklenen Çelik, CHP'yi topa tuttu. Çelik,"Ayasofya Camii kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler içinde, bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı. Bu açıklamayı yapan zihniyet "Ayasofya Camii açılmasın" diyemediği için bu beceriksiz ve utanç verici takiyye cümlesini kurmuş." yanıtı verdi.
ÖMER ÇELİK'İN KRİTİK MESAJLARI ŞÖYLE;
"Ayasofya'nın cami olarak açılması ile ilgili tüm dünyadan yapılan açıklamalarda en utanç verici sözler CHP'den geldi...
CHP: "Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı."
Ayasofya Camii kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler içinde, bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı.
Bu açıklamayı yapan zihniyet "Ayasofya Camii açılmasın" diyemediği için bu beceriksiz ve utanç verici takiyye cümlesini kurmuş.
Türk siyasi hayatı için açıklayıcı bir şifredir: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.
Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.
Diktatörlük ve ikiyüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız. "Ayasofya açılmasın" diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle "yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukunu yıktınız" diyor.
Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nerden geleceğini daha erken görelim.
Bu hastalıklı zihniyet Ayasofya Camii'nin açılmasını Hristiyan vatandaşlarımıza karşı bir tutum gibi sunmuş. Bu ahlak dışı bir provokasyondur.
Ayasofya 500 yıldır camiydi. Asli işlevine dönmesi hiçbir vatandaşımıza ya da dünyada farklı din mensubu kimseye karşı bir tutum değildir.Allah'ın adının anıldığı bu muhteşem mekan tüm din mensuplarının ziyaretine açıktır.Ayasofya Camii, insanlık mirasının muhteşem bir parçasıdır
Milletimizin sevinciyle sevinmek nasip meselesidir, demokratik seviye meselesidir. Milletimizin sevincinden ve demokratik olgunluktan nasibi olmayanların misyonu geçmişimizle geleceğimizi kavga ettirmek üzerine kuruludur.
Ayasofya geçmişten geleceğe bir semboldür. Milletimizin egemenlik haklarının neticesi olarak yeniden Ayasofya Camii olmuştur. Bu karar kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir, sadece milletten yana bir karardır."
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