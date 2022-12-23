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Avusturya’da PKK’nın çağrısına ret! PKK/YPG’ye Avusturya’da destek çıkmadı

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Giriş: 23.12.2022 16:21
Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları, Avrupa'daki PKK/YPG lobilerini rahatsız etmeye devam ediyor. Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti, parlamentoya PKK/YPG'ye yönelik pençe kılıç harekatının kınanması teklifi götürdü. Ancak teklif oy çokluğuyla reddedildi.
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