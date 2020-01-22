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22.01.2020

Avukat Yasin Şamlı FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasındaki kararı A Haber'e değerlendirdi |Video

FETÖ'nün VIP dinleme davasında kararını açıklayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e 45 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'e "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ise 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Yasin Şamlı davada çıkan kararları A Haber canlı yayınında yorumladı.

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Avukat Yasin Şamlı 'VIP dinleme' davasındaki kararı değerlendirdi
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