31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı! Irkçılık siyasi tutum mu?

Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı! Irkçılık siyasi tutum mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2023 14:43
Batı'da özellikle Müslümanlara ve Türklere karşı ırkçılık günden güne yükseliyor. Peki Avrupa'da halkın, siyasetçiler ve medya tarafından körüklenen ırkçılığa karşı bakış açısı nasıl? A Haber muhabirleri kıtanın farklı noktalarında Avrupalılara mikrofon uzattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vesayet özleminin sebebi ne?
Vesayet özleminin sebebi ne?
Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı!
Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı!
Deaş ve El Nusra’ya operasyon
Deaş ve El Nusra'ya operasyon
EYT Yasa Teklifi Meclis’te
EYT Yasa Teklifi Meclis'te
Chp-İYİ Parti arasında 13 Şubat anlaşmazlığı
Chp-İYİ Parti arasında "13 Şubat" anlaşmazlığı
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Babacan’ın aferin beklentisine tepki çığ gibi büyüyor
Babacan'ın aferin beklentisine tepki çığ gibi büyüyor
6’lı koalisyondan eski Türkiye’ye dönüş vaatleri!
6'lı koalisyondan eski Türkiye'ye dönüş vaatleri!
“Yeter! Söz milletindir” sloganı tartışması!
“Yeter! Söz milletindir” sloganı tartışması!
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Gökçeada Belediyesi’ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu!
Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu!
Karamollaoğlu-Babacan-Davutoğlu istenmiyor!
Karamollaoğlu-Babacan-Davutoğlu istenmiyor!
Daha Fazla Video Göster