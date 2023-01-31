31 Ocak 2023, Salı
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Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı! Irkçılık siyasi tutum mu?
Batı'da özellikle Müslümanlara ve Türklere karşı ırkçılık günden güne yükseliyor. Peki Avrupa'da halkın, siyasetçiler ve medya tarafından körüklenen ırkçılığa karşı bakış açısı nasıl? A Haber muhabirleri kıtanın farklı noktalarında Avrupalılara mikrofon uzattı.